Бывшая супруга Бондарчука - Светлана Бондарчук «закрутила» роман

Журнал «Starhit», собственником которого является Андрей Малахов, опять заинтриговал своих читателей подробностями жизни звезд. В новом выпуске издания раскрыли тайну отношений с новым возлюбленным экс-супруги режиссера Федора Бондарчука.По информации «Starhit», недавно дружеские отношения Светланы Бондарчук с фотографом Сергеем Табуновым переросли в романтические. Раньше была информация, что у женщины роман, но она ее не комментировала. Бондарчуки разошлись в этом году в марте после двадцати пяти лет счастливого брака.