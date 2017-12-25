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Бывшая супруга Бондарчука - Светлана Бондарчук «закрутила» роман
У экс-супруги Федора Бондарчука - сорокадевятилетней Светланы Бондарчук роман с тридцатисемилетним фотографом Сергеем Табуновым.

Бывшая супруга Бондарчука - Светлана Бондарчук «закрутила» роман

Журнал «Starhit», собственником которого является Андрей Малахов, опять заинтриговал своих читателей подробностями жизни звезд. В новом выпуске издания раскрыли тайну отношений с новым возлюбленным экс-супруги режиссера Федора Бондарчука.

По информации «Starhit», недавно дружеские отношения Светланы Бондарчук с фотографом Сергеем Табуновым переросли в романтические. Раньше была информация, что у женщины роман, но она ее не комментировала. Бондарчуки разошлись в этом году в марте после двадцати пяти лет счастливого брака.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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