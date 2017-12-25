Британская полиция взяла пример «Симпсонов» для поимки преступников

Полицейскими были разосланы по адресам разыскиваемых нарушителей закона открытки, адресованные от вымышленной компании. Текст содержал предложение получить новогодний бесплатный подарок. Действия получателя открытки заключались в желании заказать доставку на дом подарочного праздничного набора. Приезжал к преступникам не курьер, а правоохранители, которые и производили их задержание.Пользователями соцсетей отмечена удивительная схожесть ситуации с одним из подобных сюжетов сериала «Симпсоны», где шефом полиции Виггамом была организована рассылка для преступников города пригласительных, по которым они могли получить бесплатные лодки. Благодаря уловке, был пойман и Гомер Симпсон, один из главных героев, которому был направлен пригласительный, по причине слишком частых нарушений правил общественной парковки.