Рестайлинговый минивэн Toyota Alphard получил модернизированный двигатель

Рестайлинговый минивэн Toyota Alphard получил видоизменённую головную оптику, иную решётку радиатора, горизонтальные секции противотуманных фар и переработанные бамперы. В оснащение базовой модификации входит комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense P, в неё входит адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов и другие функции.Под капотом мининивэна установлен модернизированный двигатель V6 объёмом 3,5 литра, который теперь выдаёт 300 лошадиных сил. Силовой агрегат комплектуется с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией. Также Toyota Alphard предлагается с гибридной силовой установкой и системой полного привода.