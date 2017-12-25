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Рестайлинговый минивэн Toyota Alphard получил модернизированный двигатель
Представители компании Toyota представили официальные данные об обновлённом минивэне Alphard. В продажу автомобиль Toyota Alphard поступит в первой половине 2018 года.

Рестайлинговый минивэн Toyota Alphard получил модернизированный двигатель


Рестайлинговый минивэн Toyota Alphard получил видоизменённую головную оптику, иную решётку радиатора, горизонтальные секции противотуманных фар и переработанные бамперы. В оснащение базовой модификации входит комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense P, в неё входит адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов и другие функции.

Под капотом мининивэна установлен модернизированный двигатель V6 объёмом 3,5 литра, который теперь выдаёт 300 лошадиных сил. Силовой агрегат комплектуется с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией. Также Toyota Alphard предлагается с гибридной силовой установкой и системой полного привода.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:50
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