Анонсированы самые необычные автомобильные аксессуары в Aliexpress
Экспертами внимательно изучен каталог AliExpress в отношении самых необычных аксессуаров, предназначенных для авто, которые могут стать отличным подарком на Новый год для автомобилей.
По словам экспертов, многие аксессуары могут понравиться российским автомобилистам. К примеру, автомобильная микроволновка в любой момент поможет разогреть пищу. Экономным водителям будет по душе надувной матрас, который можно легко разместить на заднем ряду, а также выспаться на нём. Интересным презентом может стать автомобильная бегущая строка. В данном случае можно общаться с прочими участниками дорожного движения.
В список аксессуаров вошла также светоотражающая лента, делающая авто футуристичным. Интересным девайсом является автомобильный душ. Также имеет место автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя. Данный девайс позволит подключить одновременно несколько современных устройств к прикуривателю.
По словам экспертов, многие аксессуары могут понравиться российским автомобилистам. К примеру, автомобильная микроволновка в любой момент поможет разогреть пищу. Экономным водителям будет по душе надувной матрас, который можно легко разместить на заднем ряду, а также выспаться на нём. Интересным презентом может стать автомобильная бегущая строка. В данном случае можно общаться с прочими участниками дорожного движения.
В список аксессуаров вошла также светоотражающая лента, делающая авто футуристичным. Интересным девайсом является автомобильный душ. Также имеет место автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя. Данный девайс позволит подключить одновременно несколько современных устройств к прикуривателю.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40