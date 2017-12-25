Анонсированы самые необычные автомобильные аксессуары в Aliexpress

По словам экспертов, многие аксессуары могут понравиться российским автомобилистам. К примеру, автомобильная микроволновка в любой момент поможет разогреть пищу. Экономным водителям будет по душе надувной матрас, который можно легко разместить на заднем ряду, а также выспаться на нём. Интересным презентом может стать автомобильная бегущая строка. В данном случае можно общаться с прочими участниками дорожного движения.В список аксессуаров вошла также светоотражающая лента, делающая авто футуристичным. Интересным девайсом является автомобильный душ. Также имеет место автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя. Данный девайс позволит подключить одновременно несколько современных устройств к прикуривателю.