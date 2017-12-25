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Брат Мадонны вернулся к родственникам после 7-летнего скитания и запоев
Брат Мадонны, которого выгнали из дома за постоянные запои, вернулся в семью после 7 лет скитаний и жизни под мостом.
Брат Мадонны вернулся к родственникам после 7-летнего скитания и запоев


Брат популярной певицы Мадонны Энтони Чикконе, которому исполнился 61 год, был изгнан из дома после того, как родственники заметили, что он пьет прямо из чанов вино в семейном винограднике.

В изгнании он был 7 лет, в течение которых побирался на улицах Мичигана и жил под мостом. При этом любую помощь от Мадонны он принимать отказывался.

Сам Энтони после возвращения в семью рассказал, что если бы он умер, то родные, скорее всего, об этом даже не узнали бы. А его отец, возможно, был бы даже счастлив такому исходу.

Уточняется, что Энтони Чикконе прошел курс лечение от наркотической и алкогольной зависимости.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 16:20
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