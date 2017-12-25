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СМИ: Бывшая супруга Федора Бондарчука имеет роман с известным фотографом Сергеем Табуновым
Светлана Бондарчук и Сергей Табунов начали встречаться уже не как друзья, а любовная пара, утверждает светская хроника.

СМИ: Бывшая супруга Федора Бондарчука имеет роман с известным фотографом Сергеем Табуновым


Прожив в супружестве с Сергеем Бондарчуком 25 лет, впоследствии разведясь с ним, на Светлану снова нахлынули прекрасные любовные чувства.

После знакомства со Светланой на одном из раутов, 37-летний Сергей Табунов, фотограф и галерист, был приглашен на день рождения на 12 лет старше его Светланы Бондарчук.
Хроникеры из глянцевых изданий выяснили о практически беспрерывном времяпрепровождении уже влюбленных людей. Видели их вместе и в ресторанах, и на прогулках, и знали о поездках на отдых в страны теплые. В частности, в Японию. Но в этом случае не совсем как отдыхающие: Сергей сейчас там трудоустроен по своей специальности.

Кстати, отношения Светланы и Сергея уже окончательно утрачивают налет некой таинственности: они часто выкладывают совместные фотографии в Инстаграм.
Общество / ШоуБиз
Добавил: George21 Сегодня, 16:00
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