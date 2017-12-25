СМИ: Бывшая супруга Федора Бондарчука имеет роман с известным фотографом Сергеем Табуновым

Светлана Бондарчук и Сергей Табунов начали встречаться уже не как друзья, а любовная пара, утверждает светская хроника.Прожив в супружестве с Сергеем Бондарчуком 25 лет, впоследствии разведясь с ним, на Светлану снова нахлынули прекрасные любовные чувства.После знакомства со Светланой на одном из раутов, 37-летний Сергей Табунов, фотограф и галерист, был приглашен на день рождения на 12 лет старше его Светланы Бондарчук.Хроникеры из глянцевых изданий выяснили о практически беспрерывном времяпрепровождении уже влюбленных людей. Видели их вместе и в ресторанах, и на прогулках, и знали о поездках на отдых в страны теплые. В частности, в Японию. Но в этом случае не совсем как отдыхающие: Сергей сейчас там трудоустроен по своей специальности.Кстати, отношения Светланы и Сергея уже окончательно утрачивают налет некой таинственности: они часто выкладывают совместные фотографии в Инстаграм.