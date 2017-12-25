«Крепкий орешек» назвали рождественским фильмом

Все началось с того, что журналист Джейк Таппер опубликовал в социальной сети Twitter запись, в которой попытался узнать у де Соузы, почему фильм «Крепкий орешек» можно отнести к разряду новогодних. Так сначала на его вопрос ответил один из пользователей Сети. Тот указал на добрые поступки, самопожертвование, борьбу со злом, которые присутствовали в фильме. Сам сценарист добавил от себя, что в киноленте есть беременная женщина.Также Стивен де Соуза написал в другом твите о том, что сюжет кинокартины «Крепкий орешек» развивается на фоне приближающихся новогодних праздников. Еще сценарист привел интересный факт, согласно которому руководство компании 20th Century Fox не пропустило сюжет, где вместо будущего Рождества должен был быть еврейский Пурим.