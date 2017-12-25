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Элину Камирен обвинили в зарабатывании денег эскорт-услугами
Появились слухи, согласно которым у бывшей участницы "Дома-2" Элины Камирен так мало денег, что ей приходится подрабатывать эскорт-услугами.

Зрители и прежде не могли понять, как Элина умудряется оплачивать квартиру и воспитывает дочку в одиночку одновременно, не имея при этом серьёзных источников дохода, а теперь ещё и знакомая семейства телезвезды решила "добавить масла в огонь".

Элину Камирен обвинили в зарабатывании денег эскорт-услугами

Женщина опубликовала фотографию, где Элина позирует с новым носом после пластической операции, подписав рядом с публикацией, что телевизионная знаменитость, как и её мать, занимаются неприличными заработками. При этом она добавила, что это их единственный источник дохода.

Но верить этим словам не стали ни поклонники Камирен, ни её критики, в один голос заявив, что обвинять человека, даже если он чем-то не нравится, бессмысленно и некрасиво, не имея никаких доказательств.

Впрочем, с деньгами у Элины действительно беда, так как ранее наблюдательные пользователи Сети заметили, что экс-жительница телестройки носит одни и те же вещи по семь лет. В частности, была замечена сумка, которой Камирен красовалась ещё на периметре, и сапоги из той же эпохи.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:52
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