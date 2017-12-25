Элину Камирен обвинили в зарабатывании денег эскорт-услугами

Зрители и прежде не могли понять, как Элина умудряется оплачивать квартиру и воспитывает дочку в одиночку одновременно, не имея при этом серьёзных источников дохода, а теперь ещё и знакомая семейства телезвезды решила "добавить масла в огонь".Женщина опубликовала фотографию, где Элина позирует с новым носом после пластической операции, подписав рядом с публикацией, что телевизионная знаменитость, как и её мать, занимаются неприличными заработками. При этом она добавила, что это их единственный источник дохода.Но верить этим словам не стали ни поклонники Камирен, ни её критики, в один голос заявив, что обвинять человека, даже если он чем-то не нравится, бессмысленно и некрасиво, не имея никаких доказательств.Впрочем, с деньгами у Элины действительно беда, так как ранее наблюдательные пользователи Сети заметили, что экс-жительница телестройки носит одни и те же вещи по семь лет. В частности, была замечена сумка, которой Камирен красовалась ещё на периметре, и сапоги из той же эпохи.