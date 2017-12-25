Учёные: Мужской половой орган может уменьшиться из-за воздержания

1. Половая активность может влиять на размер полового органа мужчины. Учёные установили, что для того чтобы поддерживать сексуальное здоровье в норме, необходимо заниматься сексом не менее трёх раз в неделю.2. Во время овуляции, организм женщины вырабатывает особый гормон, привлекающий мужской пол. Этот факт может объяснить почему в определённые дни стриптизёрши больше зарабатывают.3. У человека может развиться аллергия на секс - она проявляется сразу же после полового контакта. Зачастую человек начинает страдать от симптомов простуды и лихорадки.4. Анонимный опрос показал, что среди наибольших сексуальных фантазий мужчин является желание заняться сексом с замужней женщиной.