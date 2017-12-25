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Учёные: Мужской половой орган может уменьшиться из-за воздержания
Учёные провели исследование и выяснили неожиданную причину, от которой может зависеть размер полового органа мужчины. Оказалась, что длина пениса может уменьшиться из-за длительного воздержания. Это не все открытия сделанные сексологами.

1. Половая активность может влиять на размер полового органа мужчины. Учёные установили, что для того чтобы поддерживать сексуальное здоровье в норме, необходимо заниматься сексом не менее трёх раз в неделю.

2. Во время овуляции, организм женщины вырабатывает особый гормон, привлекающий мужской пол. Этот факт может объяснить почему в определённые дни стриптизёрши больше зарабатывают.

Учёные: Мужской половой орган может уменьшиться из-за воздержания


3. У человека может развиться аллергия на секс - она проявляется сразу же после полового контакта. Зачастую человек начинает страдать от симптомов простуды и лихорадки.

4. Анонимный опрос показал, что среди наибольших сексуальных фантазий мужчин является желание заняться сексом с замужней женщиной.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:20
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