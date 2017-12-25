Британские учёные сделали самую маленькую рождественскую открытку в мире
Учёные из Великобритании показали самую маленькую рождественскую открытку. Длина изобретения составляет 20 микрон - одна почтовая марка может вместить 200 миллионов таких поздравлений.
Для создания наименьшей рождественской открытки учёные использовали нитрид кремния. Из этого вещества были изготовлены мембраны, толщина которых не превышала 200 нанометров. В конце пластину покрыли платиной. Все надписи и изображения было нанесено благодаря использованию направленного пучка ионов.
Размер этой открытки - 15 на 20 микрон. Один кубический метр может содержать 7 квадриллионов открыток, т.е. каждый житель планеты может получить свыше 900 тысяч таких поздравлений. Это уже не первая рождественская работа учёных. Ранее специально к празднику изобрели снеговика, размер которого составил 10 микрон.
Для создания наименьшей рождественской открытки учёные использовали нитрид кремния. Из этого вещества были изготовлены мембраны, толщина которых не превышала 200 нанометров. В конце пластину покрыли платиной. Все надписи и изображения было нанесено благодаря использованию направленного пучка ионов.
Размер этой открытки - 15 на 20 микрон. Один кубический метр может содержать 7 квадриллионов открыток, т.е. каждый житель планеты может получить свыше 900 тысяч таких поздравлений. Это уже не первая рождественская работа учёных. Ранее специально к празднику изобрели снеговика, размер которого составил 10 микрон.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:40