Британские учёные сделали самую маленькую рождественскую открытку в мире

Для создания наименьшей рождественской открытки учёные использовали нитрид кремния. Из этого вещества были изготовлены мембраны, толщина которых не превышала 200 нанометров. В конце пластину покрыли платиной. Все надписи и изображения было нанесено благодаря использованию направленного пучка ионов.Размер этой открытки - 15 на 20 микрон. Один кубический метр может содержать 7 квадриллионов открыток, т.е. каждый житель планеты может получить свыше 900 тысяч таких поздравлений. Это уже не первая рождественская работа учёных. Ранее специально к празднику изобрели снеговика, размер которого составил 10 микрон.