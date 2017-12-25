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Бен Кромптон считает, что финал «Игры престолов» никого не разочарует
Актер британского происхождения Бен Кромптон, который исполняет роль Эдисона Толлета в сериале «Игра престолов», решил порадовать фанатов проекта своим видением кульминации сезона. Так король Черного замка утверждает, что финал никого не должен оставить равнодушным.

Бен Кромптон считает, что финал «Игры престолов» никого не разочарует


Своими высказываниями по поводу этого Кромптон только увеличил интерес к сериалу, который и без того является одним из самых популярных. Так актер признался, что у продюсеров проекта Девида Бениоффа и Дэна Вайса имеются в голове свои варианты завершения этого телевизионного шоу. Как бы там ни было, каких-то откровенных секретов финала Толлета не поведал.

Что касается своего персонажа, то здесь актер тоже кое-что добавил. Он считает, что его герой является очень выносливым, поскольку вынес множество кровавых боев и остался жив. Этот момент Кромптона очень удивил.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:00
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