Бен Кромптон считает, что финал «Игры престолов» никого не разочарует

Своими высказываниями по поводу этого Кромптон только увеличил интерес к сериалу, который и без того является одним из самых популярных. Так актер признался, что у продюсеров проекта Девида Бениоффа и Дэна Вайса имеются в голове свои варианты завершения этого телевизионного шоу. Как бы там ни было, каких-то откровенных секретов финала Толлета не поведал.Что касается своего персонажа, то здесь актер тоже кое-что добавил. Он считает, что его герой является очень выносливым, поскольку вынес множество кровавых боев и остался жив. Этот момент Кромптона очень удивил.