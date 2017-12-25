Сергей Жуков продемонстрировал раритетный снимок из молодости
Сергей Жуков, являющийся солистом отечественного поп-коллектива «Руки вверх», обнародовал в рамках Instagram снимок, который сделан еще в девяностых годах.
Известный исполнитель песен Сергей Жуков обнародовал публикацию девяностых годов, спрашивая фанатов, помнят ли его таким. Это фото за один день набрало более 57 лайков и 620 положительных комментариев от поклонников.
Фолловеры написали, что конечно помнят, при этом часто вспоминают Жукова таким, так как выросли на его композициях. Подписчики отмечали, что артист практически не изменился. В тот период, когда сделано фото, был рассвет коллектива «Руки вверх». В девяностых годах поп-группа была очень популярна среди подростков СНГ.
Известный исполнитель песен Сергей Жуков обнародовал публикацию девяностых годов, спрашивая фанатов, помнят ли его таким. Это фото за один день набрало более 57 лайков и 620 положительных комментариев от поклонников.
Фолловеры написали, что конечно помнят, при этом часто вспоминают Жукова таким, так как выросли на его композициях. Подписчики отмечали, что артист практически не изменился. В тот период, когда сделано фото, был рассвет коллектива «Руки вверх». В девяностых годах поп-группа была очень популярна среди подростков СНГ.