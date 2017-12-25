Suzuki выводит на рынок новый компактный кроссовер

Транспортное средство разработали на платформе современного компактвэна Suzuki Hustler. Стоит отметить, что новинка превосходит несколько в габаритах донора: в длину 3 760 мм (плюс 365 мм), в ширину 1 670 мм (плюс 195 мм), в высоту 1 705 мм (плюс 40 мм). При этом расстояние между осями авто составляет 2 435 мм (плюс 10 мм). В Suzuki XBee клиренс составляет 180 мм.В новом кроссе установили однолитровый турбомотор, который способен генерировать 99 лошадиных сил. Имеет место система рекуперации. Двигатель работает на пару с шестиступенчатым автоматом. Suzuki XBee предлагается с полным либо передним приводом. Транспортное средство получило расширенные возможности персонализации благодаря использованию декоративных панелей и цветных вставок. Базовая версия Suzuki XBee расценивается в 1 765 800 йен, что составляет 910 000 рублей.