АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сейдозеро: Пристанище священного духа или обитель исчезнувших гиперборейцев
EUR 69.13 USD 58.32
Курс валют на 23.12.2017

Suzuki выводит на рынок новый компактный кроссовер
Компактный новый кросс-кей-кар версии Suzuki XBee выпускают на японский автомобильный рынок.

Suzuki выводит на рынок новый компактный кроссовер

Транспортное средство разработали на платформе современного компактвэна Suzuki Hustler. Стоит отметить, что новинка превосходит несколько в габаритах донора: в длину 3 760 мм (плюс 365 мм), в ширину 1 670 мм (плюс 195 мм), в высоту 1 705 мм (плюс 40 мм). При этом расстояние между осями авто составляет 2 435 мм (плюс 10 мм). В Suzuki XBee клиренс составляет 180 мм.

В новом кроссе установили однолитровый турбомотор, который способен генерировать 99 лошадиных сил. Имеет место система рекуперации. Двигатель работает на пару с шестиступенчатым автоматом. Suzuki XBee предлагается с полным либо передним приводом. Транспортное средство получило расширенные возможности персонализации благодаря использованию декоративных панелей и цветных вставок. Базовая версия Suzuki XBee расценивается в 1 765 800 йен, что составляет 910 000 рублей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв назвал себя императором
Валентин Смирнитский не может простить себе
Ученые доказали образование алмазов вследствие
Елена Проклова призналась в романах с Янковским и
Эксперты исследовали российское население на
Эксперты рынка банковских услуг: В 2018 году
Просмотреть все новости