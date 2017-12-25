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Гарик Мартиросян получил награду от правительства Армении
Гарик Мартиросян их обычного КВН-щика превратился в звезду масштаба страны - за свои он заслуги получил награду от правительства Армении.
Гарик Мартиросян получил награду от правительства Армении


Большой рывок в карьере сделал Гарик Мартиросян – из обычного парня, который играл когда-то в КВН, он превратился в звезду масштаба страны. На днях Гарик получил от правительства Армении государственную награду за свои заслуги.

В свое время Мартиросян построил успешную карьеру на телевидении. Большой популярностью у зрителей всегда пользуются его юмористические проекты, среди которых знаменитый "Comedy Club".

На счету у Гарика много наград, но сравняться с той, которую он получил на днях, они не могут. Жена Мартиросяна в своем микроблоге поделилась новостью о том, что супруг получил от мэра столицы Армении медаль "Аргишти Первый". Данной награды Гарик был удостоен за вклад в развитие телевидения.

Это первая награда Гарика Мартиросяна государственного уровня.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 14:40
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