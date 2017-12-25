Компания Honda в Токио представит спортивный кроссовер CR-V Custom Concept

Концепт Honda CR-V Custom Concept получил агрессивный экстерьер в спортивном стиле. Представители компании Honda не исключают, что новый кроссовер намерены запустить в серийное производство.Наряду со спортивным кроссовером компания Honda планирует представить компакт-вэн Honda Jade RS со спортивным дизайном, а также подразделение Honda Mugen продемонстрирует концептуальные модели кей-каров линейки Honda Step WGN и автомобиль Honda RC 20 GT с агрессивным дизайном.Кроме того специалисты подразделения Honda Mugen планируют продемонстрировать кастомные версии Civic Type R, Honda NSX, N-One RS и гибридную модель Honda Civic. Также посетители автосалона увидят гоночные модели Civic TCR, Dallara DW12 IndyCar, NSX GT3, Super Formula и спортивные байки бренда Honda.