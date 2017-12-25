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Компания Honda в Токио представит спортивный кроссовер CR-V Custom Concept
Компания Honda на автосалоне в Токио представит несколько новинок, в числе которых и концептуальная модель кроссовера Honda CR-V Custom Concept. Автомобиль Honda CR-V Custom Concept в ближайшем будущем может стать серийным.

Компания Honda в Токио представит спортивный кроссовер CR-V Custom Concept


Концепт Honda CR-V Custom Concept получил агрессивный экстерьер в спортивном стиле. Представители компании Honda не исключают, что новый кроссовер намерены запустить в серийное производство.

Наряду со спортивным кроссовером компания Honda планирует представить компакт-вэн Honda Jade RS со спортивным дизайном, а также подразделение Honda Mugen продемонстрирует концептуальные модели кей-каров линейки Honda Step WGN и автомобиль Honda RC 20 GT с агрессивным дизайном.

Кроме того специалисты подразделения Honda Mugen планируют продемонстрировать кастомные версии Civic Type R, Honda NSX, N-One RS и гибридную модель Honda Civic. Также посетители автосалона увидят гоночные модели Civic TCR, Dallara DW12 IndyCar, NSX GT3, Super Formula и спортивные байки бренда Honda.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:10
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