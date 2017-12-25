Соцопрос: почти 60 процентов россиян жалеют о распаде СССР

Социологи «Левада-центра» получили этот результат, который даже превышает максимум 2009 года. У людей, похоже, паническое состояние.Точные цифры такие. Ностальгируют по Союзу Советских Социалистических Республик 58 процентов населения современной Российской Федерации. У 25-ти процентов такого чувства нет, и не определились с ответом 16% респондентов.Что больше всего вызывает жалость в факте распада Советского Союза? Пятьдесят восемь процентов ностальгирующих распределились так. 54 процента удручены развалом единого экономического пространства; тридцать шесть процентов сокрушаются потерей у людей «чувства принадлежности к великой державе»; 34 процента обеспокоены ростом ожесточенности в людях; 26% - потерей родственных и дружеских связей между людьми, проживавших в пятнадцати республиках СССР; 25 процентов волнует утрата чувства «ты всюду - дома»; и 15 процентов опрошенных не устраивает тот факт, что свободные путешествия уже невозможны.В опросе 24–28 ноября участвовали 1600 человек от 18 лет и старше, проживающих в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.