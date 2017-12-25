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Певица Алсу приняла решение вернуться на сцену
Алсу после длительного перерыва решила вернуться на сцену. Певица предстанет перед поклонниками в новом образе и песнями. Её новые композиции будут танцевальными и более современными.

Певица Алсу приняла решение вернуться на сцену

В интервью Алсу сказала, что для нее приоритетом останется ее семья. Исполнительница песен много времени проводит со своими детьми. Ее дочки занимаются танцами, играют на фортепиано и изучают несколько языков.

Новый год известная певица проведет со своими родственниками. Стоит напомнить, что в прошлом году в августе Алсу родила сына. Сейчас у Алсу и у Яна Абрамова, который является мужем артистки, трое детей - Сафина, Милелла и Рафаэль.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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