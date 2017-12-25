Биткоин дешевеет - инвесторы ожидают модификации правил "добычи" криптовалюты

Трейдеры и инвесторы криптовалют ждут проведения модернизации правил Segwit2x (хардфорка) bitcoin. Код планируется перезапустить 28 декабря, тогда выпуск биткоина будет занимать не более 3-х минут. Кроме того Segwit2x ведет к увеличению размера блока до 4 Мб, ускорения добычи до 3-х минут.Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, также дешевели; однако уже в следующем году, учитывая прогнозы ведущих экономистов, уже в следующем году их цена увеличится на 30-50%. По данным CoinMarketCap и business.bitclubproject.com в настоящее время капитализация криптовалют составляет не менее $0,6 трлн, и доля биткоина достигает не менее $0,3 трлн от всего рынка электронных валют.