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Биткоин дешевеет - инвесторы ожидают модификации правил "добычи" криптовалюты
Устанавливая курс bitcoin биржевой агрегатор высчитывает данные с 20 крупнейших мировых бирж, в том числе на Coinbase, Bitstamp, Bitfinex,itBit. Однако на прошедшей неделе курс всех криптовалют падал, в том числе и из-за ожидания введения новых правил "добычи" биткоина и его параметров.

Трейдеры и инвесторы криптовалют ждут проведения модернизации правил Segwit2x (хардфорка) bitcoin. Код планируется перезапустить 28 декабря, тогда выпуск биткоина будет занимать не более 3-х минут. Кроме того Segwit2x ведет к увеличению размера блока до 4 Мб, ускорения добычи до 3-х минут.

Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, также дешевели; однако уже в следующем году, учитывая прогнозы ведущих экономистов, уже в следующем году их цена увеличится на 30-50%. По данным CoinMarketCap и business.bitclubproject.com в настоящее время капитализация криптовалют составляет не менее $0,6 трлн, и доля биткоина достигает не менее $0,3 трлн от всего рынка электронных валют.

Биткоин дешевеет - инвесторы ожидают модификации правил "добычи" криптовалюты
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:00
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