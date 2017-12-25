АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сейдозеро: Пристанище священного духа или обитель исчезнувших гиперборейцев
EUR 69.13 USD 58.32
Курс валют на 23.12.2017

В России создадут единую испытательную базу для беспилотников
В России в скором времени появится единая испытательная база для беспилотников. О создании испытательной базы для беспилотников сообщили в коллегии российского Военно-промышленного комплекса.

В России создадут единую испытательную базу для беспилотников


Отмечается, что испытательная база для беспитотников будет состоять из аэродрома, полигона и стендовой части. Владимир Кутахов – руководитель авиационной секции рабочей группы при коллегии в интервью с журналистами сообщил, что на базе можно будет проводить полный комплекс испытательных работ.

На специальных полигонах, помимо испытания беспилотных летательных аппаратов, будут проводить обучение операторов дронов. По словам Кутахова, в России возникла необходимость для создания сети сертифицированных площадок для испытания беспилотников.

Также военнослужащий отметил, что российские разработчики каждый год создают более десяти летательных беспилотных аппаратов, однако для их испытания в настоящее время недостаточно возможностей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв назвал себя императором
Валентин Смирнитский не может простить себе
Ученые доказали образование алмазов вследствие
Елена Проклова призналась в романах с Янковским и
Эксперты исследовали российское население на
Эксперты рынка банковских услуг: В 2018 году
Просмотреть все новости