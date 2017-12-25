В России создадут единую испытательную базу для беспилотников
В России в скором времени появится единая испытательная база для беспилотников. О создании испытательной базы для беспилотников сообщили в коллегии российского Военно-промышленного комплекса.
Отмечается, что испытательная база для беспитотников будет состоять из аэродрома, полигона и стендовой части. Владимир Кутахов – руководитель авиационной секции рабочей группы при коллегии в интервью с журналистами сообщил, что на базе можно будет проводить полный комплекс испытательных работ.
На специальных полигонах, помимо испытания беспилотных летательных аппаратов, будут проводить обучение операторов дронов. По словам Кутахова, в России возникла необходимость для создания сети сертифицированных площадок для испытания беспилотников.
Также военнослужащий отметил, что российские разработчики каждый год создают более десяти летательных беспилотных аппаратов, однако для их испытания в настоящее время недостаточно возможностей.
Отмечается, что испытательная база для беспитотников будет состоять из аэродрома, полигона и стендовой части. Владимир Кутахов – руководитель авиационной секции рабочей группы при коллегии в интервью с журналистами сообщил, что на базе можно будет проводить полный комплекс испытательных работ.
На специальных полигонах, помимо испытания беспилотных летательных аппаратов, будут проводить обучение операторов дронов. По словам Кутахова, в России возникла необходимость для создания сети сертифицированных площадок для испытания беспилотников.
Также военнослужащий отметил, что российские разработчики каждый год создают более десяти летательных беспилотных аппаратов, однако для их испытания в настоящее время недостаточно возможностей.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:00