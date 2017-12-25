В России создадут единую испытательную базу для беспилотников

Отмечается, что испытательная база для беспитотников будет состоять из аэродрома, полигона и стендовой части. Владимир Кутахов – руководитель авиационной секции рабочей группы при коллегии в интервью с журналистами сообщил, что на базе можно будет проводить полный комплекс испытательных работ.На специальных полигонах, помимо испытания беспилотных летательных аппаратов, будут проводить обучение операторов дронов. По словам Кутахова, в России возникла необходимость для создания сети сертифицированных площадок для испытания беспилотников.Также военнослужащий отметил, что российские разработчики каждый год создают более десяти летательных беспилотных аппаратов, однако для их испытания в настоящее время недостаточно возможностей.