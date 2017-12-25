Китайские инженеры создали аккумулятор, заряжающийся за секунды

Анодом в разработке выступает графеновая пленка, а катодом - алюминий. Батарея выдерживает порядка 250 тыс. циклов зарядки, сохраняя при этом до 91% своей первоначальной емкости. По своим техническим характеристикам новый аккумулятор превосходит все ранее изданные аналоги. Время полной зарядки батареи - 1,1 сек.Аккумулятор способен сохранять работоспособность при -40 градусов Цельсия и при экстремальной жаре в +120 градусов по Цельсию. Аккумуляторный элемент можно сгибать, при этом батарея не боится открытого огня и не взрывается при контакте с ним. Авторы работы считают, что графеновые батареи все еще не готовы вытеснить литий-ионные элементы ввиду недостаточной емкости заряда.