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Китайские инженеры создали аккумулятор, заряжающийся за секунды
Китайские инженеры из Чжэцзянского университета разработали аккумулятор новой категории, который способен всего за несколько секунд полностью пополнить свой заряд. В основу инновационной конструкции лег графен и алюминиевые элементы.

Китайские инженеры создали аккумулятор, заряжающийся за секунды


Анодом в разработке выступает графеновая пленка, а катодом - алюминий. Батарея выдерживает порядка 250 тыс. циклов зарядки, сохраняя при этом до 91% своей первоначальной емкости. По своим техническим характеристикам новый аккумулятор превосходит все ранее изданные аналоги. Время полной зарядки батареи - 1,1 сек.

Аккумулятор способен сохранять работоспособность при -40 градусов Цельсия и при экстремальной жаре в +120 градусов по Цельсию. Аккумуляторный элемент можно сгибать, при этом батарея не боится открытого огня и не взрывается при контакте с ним. Авторы работы считают, что графеновые батареи все еще не готовы вытеснить литий-ионные элементы ввиду недостаточной емкости заряда.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:20
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