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Эксперты провели тестирование полноценного внедорожника Subaru Crosstrek нового поколения
Специалисты протестировали модели Subaru Crosstrek нового поколения, назвав авто полноценным кроссовером, у которого не хватает немного скорости.

Эксперты провели тестирование полноценного внедорожника Subaru Crosstrek нового поколения

Crosstrek стоит 22 000 долларов. Таким образом, он является не самым дорогим полноприводным паркетником компании. Модель в условиях бездорожья обеспечивает комфортную езду водителю и пассажирам. Новый Subaru Crosstrek оснащается двухлитровым мотором, генерирующим 154 л.с. Оба ряда сидений в салоне являются довольно удобными. Багажник авто довольно вместителен. Задние кресла складываются для увеличения пространства. В салоне имеется информационно-развлекательная система с интерфейсом, который напоминает обычный планшет.

Во время тестирования Subaru Crosstrek проверили комплект помощи водителю Subaru EyeSight. Круиз-контроль в авто отлично справился с рядом заданных функций. В случае остановки авто опция отключается.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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