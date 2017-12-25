Эксперты провели тестирование полноценного внедорожника Subaru Crosstrek нового поколения

Crosstrek стоит 22 000 долларов. Таким образом, он является не самым дорогим полноприводным паркетником компании. Модель в условиях бездорожья обеспечивает комфортную езду водителю и пассажирам. Новый Subaru Crosstrek оснащается двухлитровым мотором, генерирующим 154 л.с. Оба ряда сидений в салоне являются довольно удобными. Багажник авто довольно вместителен. Задние кресла складываются для увеличения пространства. В салоне имеется информационно-развлекательная система с интерфейсом, который напоминает обычный планшет.Во время тестирования Subaru Crosstrek проверили комплект помощи водителю Subaru EyeSight. Круиз-контроль в авто отлично справился с рядом заданных функций. В случае остановки авто опция отключается.