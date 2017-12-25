АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сейдозеро: Пристанище священного духа или обитель исчезнувших гиперборейцев
EUR 69.13 USD 58.32
Курс валют на 23.12.2017

Ким Кардашьян шокировала поклонников синими волосами
Ким Кардашьян, являющаяся светской львицей и фотомоделью, продолжает экспериментировать в отношении своей внешности. Недавно она из брюнетки превратилась в блондинку, а сейчас и вовсе перекрасила свои волосы в синий цвет.

Ким Кардашьян шокировала поклонников синими волосами

Ким Кардашьян вместе с детьми - сыном Сейнтом и дочерью Норт, приехала в Лос-Анджелес. Внешний вид фотомодели очень удивил фанатов Ким, которые, как казалось, уже привыкли к необычному стилю и нарядам знаменитости.

Светская львица поразила общественность необычным синим цветом волос. Фанаты предположили, что Кардашьян приняла решение таким образом подчеркнуть свою новую стрижку и выбор одежды. Для выхода на люди Ким выбрала шубу синего цвета, топ голубого цвета и облегающие брюки.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв назвал себя императором
Валентин Смирнитский не может простить себе
Ученые доказали образование алмазов вследствие
Елена Проклова призналась в романах с Янковским и
Эксперты исследовали российское население на
Эксперты рынка банковских услуг: В 2018 году
Просмотреть все новости