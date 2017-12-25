Ким Кардашьян шокировала поклонников синими волосами

Ким Кардашьян вместе с детьми - сыном Сейнтом и дочерью Норт, приехала в Лос-Анджелес. Внешний вид фотомодели очень удивил фанатов Ким, которые, как казалось, уже привыкли к необычному стилю и нарядам знаменитости.Светская львица поразила общественность необычным синим цветом волос. Фанаты предположили, что Кардашьян приняла решение таким образом подчеркнуть свою новую стрижку и выбор одежды. Для выхода на люди Ким выбрала шубу синего цвета, топ голубого цвета и облегающие брюки.