Ким Кардашьян шокировала поклонников синими волосами
Ким Кардашьян, являющаяся светской львицей и фотомоделью, продолжает экспериментировать в отношении своей внешности. Недавно она из брюнетки превратилась в блондинку, а сейчас и вовсе перекрасила свои волосы в синий цвет.
Ким Кардашьян вместе с детьми - сыном Сейнтом и дочерью Норт, приехала в Лос-Анджелес. Внешний вид фотомодели очень удивил фанатов Ким, которые, как казалось, уже привыкли к необычному стилю и нарядам знаменитости.
Светская львица поразила общественность необычным синим цветом волос. Фанаты предположили, что Кардашьян приняла решение таким образом подчеркнуть свою новую стрижку и выбор одежды. Для выхода на люди Ким выбрала шубу синего цвета, топ голубого цвета и облегающие брюки.
Ким Кардашьян вместе с детьми - сыном Сейнтом и дочерью Норт, приехала в Лос-Анджелес. Внешний вид фотомодели очень удивил фанатов Ким, которые, как казалось, уже привыкли к необычному стилю и нарядам знаменитости.
Светская львица поразила общественность необычным синим цветом волос. Фанаты предположили, что Кардашьян приняла решение таким образом подчеркнуть свою новую стрижку и выбор одежды. Для выхода на люди Ким выбрала шубу синего цвета, топ голубого цвета и облегающие брюки.