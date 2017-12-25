Активистка Femen обнажила грудь во время рождественской службы в Ватикане

В очередной раз в Ватикан приехали на «гастроли» представительницы движения Femen.У католиков начались Рождественские праздники, и это прекрасный повод для украинских девчат приехать «попугать» народ грудью. Но неправильно думает тот, что оголяют они свои хрупкие тела только для того, чтобы попасть в «объятья» полицейского. Ибо на теле всегда что-то написано. Что на этот раз? С английского можно перевести, как «Насилуемые церковью».Что имеется в виду? Да, практически вся история, в данном случае, христианства с его педофилией, женоненавистничеством, запретами и принуждениями с древних времен и до сегодня. В этой фразе, в принципе, отображается мироощущение самих «топлесс-феминисток». Они – против сексуального насилия над женщинами, в том числе в виде «безобидных» секс-туров; против абортов... Они чем-то напоминают движение хиппи 1960-х годов, протестовавших (даже своим внешним видом) против тогдашних социальных устоев. Но сейчас такие акции мало похожи на серьёозный протест.Так что, выбрав место перед скульптурной композицией о рождении Иисуса Христа, активистка дала почитать на себе о насилии церкви, выразив свой протест и, не дожидаясь мессы Папы Римского Фрациска, ретировалась в для нее только известном направлении.