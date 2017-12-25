Виктория Боня показала подписчикам стройную фигуру в купальнике

Сейчас Виктория находится в тёплых краях - Дубае, откуда делится с поклонниками интересными фотоснимками. Сегодня она опубликовала ещё один "горячий", продемонстрировав отличную фигуру.Подписчики телезвезды любят публикации такого формата, поэтому с радостью приняли от Виктории очередной подарок. Количество "лайков" приближается к 100 тысячам, а комментариев к этому моменту накопилось уже более 500.