Виктория Боня показала подписчикам стройную фигуру в купальнике
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотоснимок, на котором запечатлена в купальнике. Подписчики оказались в восторге от её тела.
Сейчас Виктория находится в тёплых краях - Дубае, откуда делится с поклонниками интересными фотоснимками. Сегодня она опубликовала ещё один "горячий", продемонстрировав отличную фигуру.
Подписчики телезвезды любят публикации такого формата, поэтому с радостью приняли от Виктории очередной подарок. Количество "лайков" приближается к 100 тысячам, а комментариев к этому моменту накопилось уже более 500.
Сейчас Виктория находится в тёплых краях - Дубае, откуда делится с поклонниками интересными фотоснимками. Сегодня она опубликовала ещё один "горячий", продемонстрировав отличную фигуру.
Подписчики телезвезды любят публикации такого формата, поэтому с радостью приняли от Виктории очередной подарок. Количество "лайков" приближается к 100 тысячам, а комментариев к этому моменту накопилось уже более 500.