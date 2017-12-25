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Виктория Боня показала подписчикам стройную фигуру в купальнике
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотоснимок, на котором запечатлена в купальнике. Подписчики оказались в восторге от её тела.

Сейчас Виктория находится в тёплых краях - Дубае, откуда делится с поклонниками интересными фотоснимками. Сегодня она опубликовала ещё один "горячий", продемонстрировав отличную фигуру.

Виктория Боня показала подписчикам стройную фигуру в купальнике

Подписчики телезвезды любят публикации такого формата, поэтому с радостью приняли от Виктории очередной подарок. Количество "лайков" приближается к 100 тысячам, а комментариев к этому моменту накопилось уже более 500.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:21
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