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Samsung поддерживает рекордные продажи iPhone X
Руководство южнокорейской корпорации Samsung мечтает о рекордных продажах iPhone X, так как с реализации каждого "яблочного" смартфона конкурентный бренд получает доход.

Samsung поддерживает рекордные продажи iPhone X


Эксперты журнала The Investor подсчитали, что за год продажи iPhone X Samsung получит порядка $22 млрд прибыли. Суть парадокса заключается в том, что южнокорейская фирма - единственный поставщик Apple в категории OLED-мониторов, которые монтируются во флагманский аппарат iPhone X. За год Samsung предоставит конкурентам до 200 млн единиц органических матриц, что и позволит корейцам заработать на продажах американских гаджетов.

Руководство Apple не испытывает восторга в отношении работы с конкурирующим брендом, однако отказаться от OLED-экранов ведущего производителя администрация из Купертино не готова. В настоящий момент американская корпорация выкупила у Samsung Display около 50 млн фирменных матриц.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50
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