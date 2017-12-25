Samsung поддерживает рекордные продажи iPhone X

Эксперты журнала The Investor подсчитали, что за год продажи iPhone X Samsung получит порядка $22 млрд прибыли. Суть парадокса заключается в том, что южнокорейская фирма - единственный поставщик Apple в категории OLED-мониторов, которые монтируются во флагманский аппарат iPhone X. За год Samsung предоставит конкурентам до 200 млн единиц органических матриц, что и позволит корейцам заработать на продажах американских гаджетов.Руководство Apple не испытывает восторга в отношении работы с конкурирующим брендом, однако отказаться от OLED-экранов ведущего производителя администрация из Купертино не готова. В настоящий момент американская корпорация выкупила у Samsung Display около 50 млн фирменных матриц.