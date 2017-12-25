Ученые: Дешевый пакетированный чай полезнее дорогого

Крупнолистовые сорта чая для заварки в специальных емкостях стоят в магазинах, как правило, гораздо дороже пакетированного чая. Однако именно в бюджетных пакетиках находится фтор, сохраняющийся после заварки горячего напитка, утверждают исследователи в статье, размещенной на страницах журнала Nutrition Bulletin.Всего в рамках экспериментов было опробовано порядка 49 сортов чая от различных производителей. Недорогой чай в пакетиках позволяет фтору защищать зубы потребителя от кариеса, а также от зубного налета и отложений. Для укрепления иммунной системы человека авторы работы советуют употреблять не менее 4-х чашек пакетированного напитка в сутки.