Ученые: Дешевый пакетированный чай полезнее дорогого
Американские исследователи в рамках проведения лабораторных работ определили, что дешевый пакетированный чай может оказаться полезнее дорогих сортов крупнолистовых сборов.
Крупнолистовые сорта чая для заварки в специальных емкостях стоят в магазинах, как правило, гораздо дороже пакетированного чая. Однако именно в бюджетных пакетиках находится фтор, сохраняющийся после заварки горячего напитка, утверждают исследователи в статье, размещенной на страницах журнала Nutrition Bulletin.
Всего в рамках экспериментов было опробовано порядка 49 сортов чая от различных производителей. Недорогой чай в пакетиках позволяет фтору защищать зубы потребителя от кариеса, а также от зубного налета и отложений. Для укрепления иммунной системы человека авторы работы советуют употреблять не менее 4-х чашек пакетированного напитка в сутки.
Крупнолистовые сорта чая для заварки в специальных емкостях стоят в магазинах, как правило, гораздо дороже пакетированного чая. Однако именно в бюджетных пакетиках находится фтор, сохраняющийся после заварки горячего напитка, утверждают исследователи в статье, размещенной на страницах журнала Nutrition Bulletin.
Всего в рамках экспериментов было опробовано порядка 49 сортов чая от различных производителей. Недорогой чай в пакетиках позволяет фтору защищать зубы потребителя от кариеса, а также от зубного налета и отложений. Для укрепления иммунной системы человека авторы работы советуют употреблять не менее 4-х чашек пакетированного напитка в сутки.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:20