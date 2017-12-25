Минфин Израиля рассматривает возможность создания криптовалюты
С начала 2018 года эмитентом израильского электронного шекеля (криптовалюты) станет Центробанк страны. Его отличие от биткоина заключается в "привязке" курса реального и электронного шекеля.
Электронный эквивалент израильской валюты - шекеля, может быть введен в оборот уже в этом году. Учитывая привязку к реальной валюте - израильская криптовалюта не будет аналогична биткоину. Однако все-таки сходство прослеживается, считают финансисты.
Оно заключается в том, что электрошекель также можно отправлять друг другу без посредничества банков, потому платежи из любого населенного пункта можно будет получить в любой точке Земли в течении нескольких часов почти без комиссии (примерно 0,001%). Подобный эксперимент израильское правительство проводит для того, чтобы упростить платежную систему и спекуляции банков, которые раньше в этой сфере не знали конкуренции.
Электронный эквивалент израильской валюты - шекеля, может быть введен в оборот уже в этом году. Учитывая привязку к реальной валюте - израильская криптовалюта не будет аналогична биткоину. Однако все-таки сходство прослеживается, считают финансисты.
Оно заключается в том, что электрошекель также можно отправлять друг другу без посредничества банков, потому платежи из любого населенного пункта можно будет получить в любой точке Земли в течении нескольких часов почти без комиссии (примерно 0,001%). Подобный эксперимент израильское правительство проводит для того, чтобы упростить платежную систему и спекуляции банков, которые раньше в этой сфере не знали конкуренции.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 11:45