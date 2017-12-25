Ученые: Санта Клаус для своевременной доставки подарков может деформировать пространство

Ему для этого приходиться очень быстро ехать. Исследователи считают, что Санта смог найти выход из этой ситуации. Он стал вокруг саней разбивать пространство. Санта Клаус за одну ночь совершает путешествие, стартуя с Северного полюса. Сани в данном случае должны достигать скорости в 10 000 000 км/час. Трение воздуха при таких показателях создавало бы сверхвысокие температуры. Они бы за секунду сожгли главного персонажа Нового Года. Санта избегал этого за счёт гравитационных волн. Эти волны обеспечивают дорогу для путешествий по космосу, при этом, не создавая большой температуры от трения либо сил G. Гравитационными волнами считаются колебания фактического пространства непосредственно между всеми существующими объектами во Вселенной.В случае прохождения такой волны, расстояние между двух объектов изменяется незначительно. Сами по себе объекты в пространстве не движутся. Дома для Санты в случае действия гравитационных волн располагались бы ближе.