Центробанк: Росстат раскроет банкам отчетность всего бизнеса предприятий
Банковские учреждения России с начала Нового года смогут получать все конфидициальные отчеты предприятий, предоставленные в Росстат. Особенностью этого взаимодействия станет возможность это делать без согласия предприятий.
С начала 2018 года российские финучреждения смогут на законных основаниях знакомиться с финансовой отчетностью предприятий, которую те предоставляют в Росстат. Эта процедура у банков не потребует получить согласие самих предприятий. Для этого, статистическое управление подключится к СМЭВ (Система Межведомственного Взаимодействия) - об этом нововведении сообщил Андрей Емелин (Председатель Национального совета финансового рынка).
Банкиры считают, что экономическая информация, полученная ими, позволит оперативно выявить проблемные предприятия, которые не смогут получить кредиты и дать кредиты тем, у которых ситуация это сделать позволяет. По мнению экономистов, это приведет к росту корпоративного кредитования.
С начала 2018 года российские финучреждения смогут на законных основаниях знакомиться с финансовой отчетностью предприятий, которую те предоставляют в Росстат. Эта процедура у банков не потребует получить согласие самих предприятий. Для этого, статистическое управление подключится к СМЭВ (Система Межведомственного Взаимодействия) - об этом нововведении сообщил Андрей Емелин (Председатель Национального совета финансового рынка).
Банкиры считают, что экономическая информация, полученная ими, позволит оперативно выявить проблемные предприятия, которые не смогут получить кредиты и дать кредиты тем, у которых ситуация это сделать позволяет. По мнению экономистов, это приведет к росту корпоративного кредитования.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 11:15