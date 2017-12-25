Центробанк: Росстат раскроет банкам отчетность всего бизнеса предприятий

С начала 2018 года российские финучреждения смогут на законных основаниях знакомиться с финансовой отчетностью предприятий, которую те предоставляют в Росстат. Эта процедура у банков не потребует получить согласие самих предприятий. Для этого, статистическое управление подключится к СМЭВ (Система Межведомственного Взаимодействия) - об этом нововведении сообщил Андрей Емелин (Председатель Национального совета финансового рынка).Банкиры считают, что экономическая информация, полученная ими, позволит оперативно выявить проблемные предприятия, которые не смогут получить кредиты и дать кредиты тем, у которых ситуация это сделать позволяет. По мнению экономистов, это приведет к росту корпоративного кредитования.