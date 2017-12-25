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Женщина-астронавт Пегги Уитсон любила космические прогулки из-за красивого вида
Пегги Уитсон, являющаяся женщиной-астронавтом, провела в космосе рекордные шестьсот шестьдесят пять дней. Она поделилась с представителями прессы о своей карьере.

Женщина-астронавт Пегги Уитсон любила космические прогулки из-за красивого вида

Женщина отметила, что с прогулкой по космосу может мало что сравниться, так как она является особенной. Уитсон самым главным в этой прогулке считает вид космического пространства. Уитсон заметила, что жить на борту международной космической станции порой было довольно весело. Команда космонавтов в пятницу за обедом снимала фильм на определённую научную тему.

Все космонавты около двух с половиной часов на день тренируются, чтобы сохранять свою мышечную силу. Стоит отметить, что Пегги Уитсон является первой женщиной, которая возглавила космическую Экспедицию-51. В свою очередь она смогла установить рекорд, став самой старшей представительницей слабого пола, принявшей решение отправиться покорять просторы космоса.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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