Дмитрий Медведев утвердил правила определения цен на теплоэнергию
Глава правительства России подписал законодательный акт по которому населенные пункты, переходящие на новую модель рынка теплоснабжения - становится ценовой зоной с единой теплоснабжающей организацией. Тариф в этом случае урегулируется между поставщиком тепла и местными властями.
Дмитрий Медведев утвердил постановление, в которых заложены правила теплообепечения и цены в ценовых регионах (зонах). Документ позволяет установить единую для населенных пунктов методологию и порядок расчета предельного уровня цен на теплоэнергию.
Поднимать выше стоимость поставляемого ресурса ЕТО (теплообеспечивающая организация) не будет иметь право. Летом 2017 был принят устанавливающий "единую, альтернативную котельную" закон по которому был утвержден только предельный уровень цен: определение в этом случае исходит из себестоимости строительства нового теплоисточника, еще только проектируемого объекта.
Дмитрий Медведев утвердил постановление, в которых заложены правила теплообепечения и цены в ценовых регионах (зонах). Документ позволяет установить единую для населенных пунктов методологию и порядок расчета предельного уровня цен на теплоэнергию.
Поднимать выше стоимость поставляемого ресурса ЕТО (теплообеспечивающая организация) не будет иметь право. Летом 2017 был принят устанавливающий "единую, альтернативную котельную" закон по которому был утвержден только предельный уровень цен: определение в этом случае исходит из себестоимости строительства нового теплоисточника, еще только проектируемого объекта.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 11:00