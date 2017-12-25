АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сейдозеро: Пристанище священного духа или обитель исчезнувших гиперборейцев
EUR 69.13 USD 58.32
Курс валют на 23.12.2017

Дмитрий Медведев утвердил правила определения цен на теплоэнергию
Глава правительства России подписал законодательный акт по которому населенные пункты, переходящие на новую модель рынка теплоснабжения - становится ценовой зоной с единой теплоснабжающей организацией. Тариф в этом случае урегулируется между поставщиком тепла и местными властями.

Дмитрий Медведев утвердил постановление, в которых заложены правила теплообепечения и цены в ценовых регионах (зонах). Документ позволяет установить единую для населенных пунктов методологию и порядок расчета предельного уровня цен на теплоэнергию.

Поднимать выше стоимость поставляемого ресурса ЕТО (теплообеспечивающая организация) не будет иметь право. Летом 2017 был принят устанавливающий "единую, альтернативную котельную" закон по которому был утвержден только предельный уровень цен: определение в этом случае исходит из себестоимости строительства нового теплоисточника, еще только проектируемого объекта.

Дмитрий Медведев утвердил правила определения цен на теплоэнергию
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Довлатова поведала, зачем "Первый канал"
Алексей Воробьёв назвал себя императором
Валентин Смирнитский не может простить себе
Ученые доказали образование алмазов вследствие
Елена Проклова призналась в романах с Янковским и
Эксперты исследовали российское население на
Просмотреть все новости