Бывший барабанщика The Beatles Ринго Старр будет посвящен в рыцари в начале 2018 года.Бывший участник легендарной группы «The Beatles», барабанщик Ринго Старр будет удостоен звания рыцаря. Церемония награждения состоится в ходе раздачи королевских наград New Year’s Honours, которая традиционно проводится 1 января каждого года.Получит столь высокое звание экс-участник The Beatles в свои 77 лет за внесенный вклад в развитие индустрии музыки и за то, что занимался благотворительностью.В Букингемском дворце Ринго Старр побывал последний раз в 1965 году, когда получал из рук Елизаветы Второй еще одну награду - Орден британской премии.Заметим, что также звания рыцаря был удостоен ровно 20 лет назад еще один участник «The Beatles» Пол Маккартни.