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Эксперт Алексей Соболев рассказал, чего ждать от ценовой войны за нефть

Как известно, шестого марта РФ отказала Саудовской Аравии в предложении по дополнительному сокращению производства нефти в связи пандемией коронавируса и падения спроса на нефть. В связи с этим уже первого числа следующего месяца прекратит действовать сделка о сокращении добычи ОПЕК+, с помощью которой цены на "черное золото" сдерживались от падения более чем три года. Как напоминает эксперт Алексей Сергеевич Соболев, Москве не понравилось, что в результате ограничений в рамках ОПЕК+ на мировом рынке был зафиксирован рост США, которые участия в сделке не принимали.

По словам Алексея Соболева, провальные переговоры привели к тому, что Саудовская Аравия фактически объявила РФ ценовую войну. Она анонсировала наращивание добычи и поставок нефти. В связи с этим к утру четверга (12 марта) цена на баррель нефти марки Brent снизилась до 33,8 доллара, а курс «зеленого» на Мосбирже увеличился до 74 рублей.
Эксперт Алексей Соболев рассказал, чего ждать от ценовой войны за нефть

Как отметил Алексей Соболев, в течение шести месяцев с того момента, как прекратить действовать сделка ОПЕК+, РФ может нарастить производство на 500000 баррелей нефти в сутки (прирост в размере 4,3 процента). Это приведет к увеличению доли отечественных компаний на нефтяном рынке в нынешнем году до 11,97 процента (+0,6 процентных пункта).

Что касается изменения цен на нефть, то Алексей Соболев отметил, что они могут составить 40-45 долларов за баррель во второй половине текущего года, а в будущем году — 45-50 долларов. Эксперт отметил, что ключом к разрешению ситуации явится понимание причины объявления ценовой войны со стороны Саудовской Аравии. Если причина — сланцевая нефть из США, то цена в текущем году может сохраниться на уровне 40 долларов. Восстановления же цены в 45 долларов можно ждать, если причина войны кроется в намерениях саудовцев вновь вступить в переговоры в РФ. Между прочим, специалисты Bank of America выражают уверенность в том, что длительная ценовая война Саудовской Аравии не подходит, ведь ее бюджет обладает повышенной чувствительностью к колебаниям цен. По этой причине эксперты прогнозируют на будущий год цену за баррель в размере 55 долларов.

Как отмечает Алексей Соболев, в условиях прекращения сделки ОПЕК+ уже в мае нынешнего года добыча сланцевой нефти в Штатах начнет падение. В будущем же году она должна снизиться до 12,7 миллиона баррелей в сутки. Это данные американского министерства.

Между прочим, президент и крупнейший совладелец компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в среду заявил о том, что он рассчитывает на компромисс в ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть уже в текущем месяце. Управленец подчеркнул необходимость грамотной координации нефтяников в условиях проблемы с коронавирусом и экономикой в КНР.

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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 23:12

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