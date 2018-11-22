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Темпы роста тарифов на ЖКУ в Москве в 2019 году замедлятся

Правительство РФ утвердило новые индексы для тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые будут использоваться в следующем году в регионах. Индексация коснется и жителей столицы, которые получат платежки, рассчитанные по новым тарифам, уже в январе 2019 года, пишет «Экономика сегодня».
Темпы роста тарифов на ЖКУ в Москве в 2019 году замедлятся

Индексация тарифов ЖКХ – процесс, который будет проходить во всех без исключения субъектах Российской Федерации. Эксперты отрасли отмечают, по сравнению с 2017 и 2018 годом, рост тарифов замедлится. Так, с июля тарифы на ЖКУ в Москве вырастут на 4,9%. По результатам 2019 года, рост платежей за коммунальные услуги составит около 6,5%. В 2017 и 2018 году рост аналогичных платежей был зафиксирован на уровне 7%.

Специалисты напоминают, при оформлении льгот населению нужно внимательно разобраться, к какой категории льготников оно относится – федеральной или региональной. Федеральные льготники – это блокадники и участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1-й, 2-й и 3-й групп, а также ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС. Они получают компенсацию в размере 50%. Региональные льготники – это многодетные семьи, ветераны труда, труженики тыла Великой Отечественной войны, а также лишенные родительской опеки несовершеннолетние сироты.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:25

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