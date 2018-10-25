Выберу.ру закончил работу над рейтингом лучших программ рефинансирования кредитов за сентябрь
Закредитованность населения – одна из основных финансовых проблем России. Некоторые граждане имеют не один, не два, а больше трех действующих кредитов. Снизить размер ежемесячного платежа и денежную нагрузку помогает программа рефинансирования потребительского кредита. С помощью такого банковского предложения заемщик может объединить несколько кредитов в один большой, уменьшить процентную ставку и продлить срок выплаты долга.
В сентябре команда портала Выберу.ру составила рейтинг лучших программ рефинансирования. При сравнении специалисты сайта учли размер процентной ставки, надежность банка и его позиции в различных рейтингах, рассчитали сумму ежемесячного платежа. В ТОП-20 Выберу.ру вошли лучшие предложения от ведущих банков России.
Первое место заняло предложение от ВТБ – заявитель сможет объединить в один до шести кредитов и кредитных карт, в том числе и других банков. Максимальная сумма займа – до 5 млн руб. на срок до 7 лет при минимальной ставке от 7,9%. Предварительное кредитное решение можно получить онлайн, оформив заявку на сайте ВТБ или через портал Выберу.ру.
Рефинансирование от «ФК Открытие» занимает вторую строчку рейтинга. С помощью программы можно объединить до пяти кредитов сторонних банков и получить максимальную сумму 5 млн руб. на их погашение. Срок предложение меньше, чем у программы-лидера – 5 лет, минимальная ставка – 8,9% годовых. Управлять погашением платежей легко в мобильном или интернет-банке организации.
Программа рефинансирования от МТС-Банка замыкает тройку лидеров. Заявитель может выбрать удобную дату погашения платежей и получить средства на любые кредитные цели. Максимальная сумма займа – до 5 млн руб. на срок 5 лет по ставке от 8,9% годовых. Срок принятия решения – до двух рабочих дней, получить деньги заявитель сможет в МТС-Банк Онлайн, отделении организации или салоне связи МТС.
Финансовый портал Выберу.ру – это объемная база данных банковских продуктов и услуг со всей России. На ресурсах сайта вы сможете ознакомиться с предложениями 494 кредитных организаций. В системе сервиса – почти три тысячи предложений по вкладам, более полутора тысяч ипотечных программ, вариантов потребительского кредитования, а также сотни тарифов кредитных и дебетовых карт. Чтобы подобрать банковский продукт по вашим запросам, введите нужные параметры в строки поиска кредита, ипотеки или карты. По результатам поиска портал представит лучшие предложения.
В сентябре команда портала Выберу.ру составила рейтинг лучших программ рефинансирования. При сравнении специалисты сайта учли размер процентной ставки, надежность банка и его позиции в различных рейтингах, рассчитали сумму ежемесячного платежа. В ТОП-20 Выберу.ру вошли лучшие предложения от ведущих банков России.
Первое место заняло предложение от ВТБ – заявитель сможет объединить в один до шести кредитов и кредитных карт, в том числе и других банков. Максимальная сумма займа – до 5 млн руб. на срок до 7 лет при минимальной ставке от 7,9%. Предварительное кредитное решение можно получить онлайн, оформив заявку на сайте ВТБ или через портал Выберу.ру.
Рефинансирование от «ФК Открытие» занимает вторую строчку рейтинга. С помощью программы можно объединить до пяти кредитов сторонних банков и получить максимальную сумму 5 млн руб. на их погашение. Срок предложение меньше, чем у программы-лидера – 5 лет, минимальная ставка – 8,9% годовых. Управлять погашением платежей легко в мобильном или интернет-банке организации.
Программа рефинансирования от МТС-Банка замыкает тройку лидеров. Заявитель может выбрать удобную дату погашения платежей и получить средства на любые кредитные цели. Максимальная сумма займа – до 5 млн руб. на срок 5 лет по ставке от 8,9% годовых. Срок принятия решения – до двух рабочих дней, получить деньги заявитель сможет в МТС-Банк Онлайн, отделении организации или салоне связи МТС.
Финансовый портал Выберу.ру – это объемная база данных банковских продуктов и услуг со всей России. На ресурсах сайта вы сможете ознакомиться с предложениями 494 кредитных организаций. В системе сервиса – почти три тысячи предложений по вкладам, более полутора тысяч ипотечных программ, вариантов потребительского кредитования, а также сотни тарифов кредитных и дебетовых карт. Чтобы подобрать банковский продукт по вашим запросам, введите нужные параметры в строки поиска кредита, ипотеки или карты. По результатам поиска портал представит лучшие предложения.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 16:36