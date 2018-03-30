Fintech Capital профинансирует инфраструктурные проекты на сумму до $10 млн

Fintech Capital готов предоставлять финансирование на сумму до $10 млн на каждый инфраструктурный проект. Инвестиции фонда носят долговой характер. То есть предполагается компании-заемщики будут возвращать фонду основную сумму и проценты, начисленные по ней. Ставка вознаграждения, сроки и другие условия кредитования определяются рыночными механизмами, и зависят от индивидуальных характеристик проектов.Отбор проектов будет происходить на основании оценки их кредитоспособности, эффективности бизнес-модели и технологий, стоимости риска и потенциальной доходности. Таким образом фонд обеспечит диверсификацию финансовых продуктов как для инвесторов, так и для компаний-заемщиков.Инфраструктурные проекты характеризует большая капиталоемкость и длительные сроки реализации. Несмотря на возможные сложности в их реализации, риски в этом секторе калькулируемы и управляемы. Fintech Capital поможет ведущим компаниям инфраструктурного рынка реализовать стратегические проекты.Адрес для отправки заявок на кредитование info@fintechcapital.ru