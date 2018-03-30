АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Fintech Capital профинансирует инфраструктурные проекты на сумму до $10 млн

Инвестиционный фонд Fintech Capital планирует предоставлять финансирование для развития инфраструктурных проектов на территории России. В настоящее время фонд принимает заявки на предоставление финансирования на покупку тяжелой промышленной и сельскохозяйственной техники. В целевой периметр фонда входят компании из энергетической, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, грузоподъемной, строительной, в том числе дорожно-строительной и других сфер.

Fintech Capital готов предоставлять финансирование на сумму до $10 млн на каждый инфраструктурный проект. Инвестиции фонда носят долговой характер. То есть предполагается компании-заемщики будут возвращать фонду основную сумму и проценты, начисленные по ней. Ставка вознаграждения, сроки и другие условия кредитования определяются рыночными механизмами, и зависят от индивидуальных характеристик проектов.
Fintech Capital профинансирует инфраструктурные проекты на сумму до $10 млн

Отбор проектов будет происходить на основании оценки их кредитоспособности, эффективности бизнес-модели и технологий, стоимости риска и потенциальной доходности. Таким образом фонд обеспечит диверсификацию финансовых продуктов как для инвесторов, так и для компаний-заемщиков.

Инфраструктурные проекты характеризует большая капиталоемкость и длительные сроки реализации. Несмотря на возможные сложности в их реализации, риски в этом секторе калькулируемы и управляемы. Fintech Capital поможет ведущим компаниям инфраструктурного рынка реализовать стратегические проекты.

Адрес для отправки заявок на кредитование info@fintechcapital.ru
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 13:12
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Пынзарь определила сына в турецкий детский
Минтруд увеличит размер пособия по безработице с
Sokon представила два новых электрических
Mercedes начнёт выпускать электрические автомобили
Зрители считают, что Романа Гриценко насильно
В Аргентине пилот частного самолета запечатлел на
В штате Нью-Мексико древние камни с пентаграммами
Житель Уэльса запечатлел на камеру уникальную
Ольга Бузова анонсировала концерт в Екатеринбурге
Худая подруга подняла на руки 90-килограммовую
На Google Earth была обнаружена неизвестная
Оголенная Рианна провела фотосессию в ожидании
Новый участник «Дома-2» из Конго приглянулся
Поклонники не узнали сильно располневшего Витаса
Ученые: Витамин В3 поможет людям омолодить сердце
Дочь Навки и Пескова впервые продемонстрировала
Настасья Самбурская пожаловалась на маленькую
В Иркутске замечен внедорожник LADA 4x4 с
Валерия и Пригожин дали интервью для программы
Эксперты сравнили флагманские смартфоны Xiaomi Mi
В Нью-Йорке представили Cadillac CT6 V-Sport
Редкая окаменелая челюсть детеныша тираннозавра
Cadillac показал новый кроссовер XT4&#8205;
Ученые: На расплавленной Земле не исчезнут водные
Nissan полностью обновит седаны Sentra и Maxima
Mercedes-AMG S65 Sedan 2018 года получит
Елена Ваенга заговорила с фанатами о важности
В России отзывают 1 200 кроссоверов BMW X3
Ученые реконструировали лицо кроманьонца,
В сеть выложили снимки компактного кроссовера
Просмотреть все новости