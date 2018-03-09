Кто сможет составить конкуренцию Биткоин? Анализ криптовалют 2018
Независимая компания BitTelelgraf INC специализирующаяся на анализе рынка криптовалют, представила рейтинг наиболее перспективных проектов, которые дадут высокий рост на бирже в 2018 и 2019 году.
Рейтинг поистине долгожданный, вначале прошлого года компания представила успешный прогноз рынка по цифровым валютам ETH, Monero, DASH.
За 2017 год криптовалюта ETH поднялась с $8 в начале января 2017 до $470 на начало декабря, сегодня ETH торгуется в районе $860. Криптовалюта DASH вначале 2017 торговалась по $11, в конце года взлетела до $1499. Monero торговалась в районе ~$13 на сегодняшний день монета стоит около $360.
(Предыдущие прогнозы компании BT INC относительно роста криптовалют ETH, DASH и Monero оказались успешными, за год криптовалюты прибавили в 100-1000х раз. )
Новый рейтинг составлен в соответствии с биржевыми колебаниям и положением криптовалютной индустрии. Тройка лидеров на 2018 год по данным экспертов:
Epc Coin — одноранговая электронная денежная система, основанная на криптографии. Это своего рода цифровая наличность, которую можно использовать для совершения платежа или любых денежных транзакций во всем мире. EPC Coin специально разработан для онлайн-игр и развлечений.
Платформа: http://epccoin.org/
Tkeycoin DAO — международная децентрализованная платформа, включающая в себя денежную систему, маркетплейс и основу для разработчиков. Криптовалютой проекта можно будет оплачивать любые товары или услуги с телефона, даже в оффлайн магазинах. Проект готовит свой мульти-блокчейн протокол TBP, который математически доказал способность обрабатывать до 500 тысяч транзакций в секунду.
Платформа: https://tkeycoin.com/
Crowd Machine — платформа для создания децентрализованных приложений. Она фокусируется на разработке технологии создания приложений без кодирования и для запуска их с использованием децентрализованной вычислительной мощности. Любой пользователь может внести свой вклад в эти вычислительные мощности, используя свое устройство, которое выполняет вычисления для децентрализованных или блокирующих приложений, при этом пользователь получает вознаграждение от токенов проекта.
Платформа: https://www.crowdmachine.com/
Специалистами рассматривались проекты с неограниченным рынком и без привязанности к капиталу, под данные критерии больше всего подошли децентрализованные платформы имеющие сложные высокотехнологические решения, которые могут использоваться практически во всех сферах деятельности.
Крупные фонды подтверждают, что блокчейн-платформы считаются одним из лучших инвестиционных инструментов, которые приносят огромные проценты прибыли.
Рейтинг поистине долгожданный, вначале прошлого года компания представила успешный прогноз рынка по цифровым валютам ETH, Monero, DASH.
За 2017 год криптовалюта ETH поднялась с $8 в начале января 2017 до $470 на начало декабря, сегодня ETH торгуется в районе $860. Криптовалюта DASH вначале 2017 торговалась по $11, в конце года взлетела до $1499. Monero торговалась в районе ~$13 на сегодняшний день монета стоит около $360.
(Предыдущие прогнозы компании BT INC относительно роста криптовалют ETH, DASH и Monero оказались успешными, за год криптовалюты прибавили в 100-1000х раз. )
Новый рейтинг составлен в соответствии с биржевыми колебаниям и положением криптовалютной индустрии. Тройка лидеров на 2018 год по данным экспертов:
Epc Coin — одноранговая электронная денежная система, основанная на криптографии. Это своего рода цифровая наличность, которую можно использовать для совершения платежа или любых денежных транзакций во всем мире. EPC Coin специально разработан для онлайн-игр и развлечений.
Платформа: http://epccoin.org/
Tkeycoin DAO — международная децентрализованная платформа, включающая в себя денежную систему, маркетплейс и основу для разработчиков. Криптовалютой проекта можно будет оплачивать любые товары или услуги с телефона, даже в оффлайн магазинах. Проект готовит свой мульти-блокчейн протокол TBP, который математически доказал способность обрабатывать до 500 тысяч транзакций в секунду.
Платформа: https://tkeycoin.com/
Crowd Machine — платформа для создания децентрализованных приложений. Она фокусируется на разработке технологии создания приложений без кодирования и для запуска их с использованием децентрализованной вычислительной мощности. Любой пользователь может внести свой вклад в эти вычислительные мощности, используя свое устройство, которое выполняет вычисления для децентрализованных или блокирующих приложений, при этом пользователь получает вознаграждение от токенов проекта.
Платформа: https://www.crowdmachine.com/
Специалистами рассматривались проекты с неограниченным рынком и без привязанности к капиталу, под данные критерии больше всего подошли децентрализованные платформы имеющие сложные высокотехнологические решения, которые могут использоваться практически во всех сферах деятельности.
Крупные фонды подтверждают, что блокчейн-платформы считаются одним из лучших инвестиционных инструментов, которые приносят огромные проценты прибыли.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 17:47