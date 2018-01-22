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Как изменится российская экономика в 2018 году
В 2017 году произошло много интересных событий на рынке труда, которые привели к преодолению кризиса, небольшому повышению средних зарплат и появлению новых рабочих мест. Эксперты GorodRabot.ru рассказали, какие изменения нас ждут в ближайшие 12 месяцев.

Программа по сокращению безработицы дополнится новыми мероприятиями
Государственная программа по сокращению числа безработных за последние 3 года показала превосходные результаты. Как только в экономике страны назрели тенденции к стабилизации, безработица начала неумолимо падать. Вдохновившись успехами, власти намерены дополнить программу новыми мероприятиями по переобучению и повышению квалификации незанятых граждан.
Как изменится российская экономика в 2018 году

МРОТ сравняется с прожиточным минимумом
В России, как, впрочем, и во многих других странах СНГ, долгие годы складывалась парадоксальная ситуация, когда минимальный размер оплаты труда был ниже установленного правительством прожиточного минимума.

10 января президент РФ объявил о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Владимир Путин также отметил, что ранее правительство собиралось уравнять эти два показателя только в начале следующего года.

Борьба с «серыми» зарплатами продолжится
О необходимости борьбы с нелегальным бизнесом политики говорят чуть ли не каждый год. Однако, по данным GorodRabot.ru, к концу 2017 года каждый пятый работодатель предлагал сдельную оплату. Понятное дело, что большая часть среди них намерена платить «зарплаты в конвертах».

В 2018 году Минтруд РФ планирует заняться массовым распространением информации о нововведениях в Административном кодексе, которые ужесточают ответственность руководителей предприятий за отсутствие официального оформления работников.

Кроме того, нельзя забывать о так называемой налоговой амнистии, которая освобождает до 2019 года уборщиков, репетиторов, сиделок и представителей некоторых других профессий от уплаты налогов.

План Путина
23 декабря 2017 года на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин сказал: «Нужно создать новый рынок труда, современную систему профессионального образования».

Действительно, эволюционное реформирование рынка труда вместе с растущей экономической конъюнктурой позволят не только значительно улучшить жизнь трудоспособного населения, но и дать толчок мощному экономическому росту в будущем.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 09:55
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