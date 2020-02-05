"Эмоциональный день": Кристина Черкасова призналась мужу Андрею, что они ждут мальчика

В конце декабря Кристина и Андрей Черкасовы признались, что станут родителями. Телеведущий узнал новость необычным способом, открыв коробку, подаренную женой, где оказался положительный тест на беременность. Позже влюбленные признались, что первая беременность девушке дается непросто, в первые месяцы ее мучил жуткий токсикоз, пришлось лечь в больницу, чтобы стабилизировать свое состояние. После этого Андрей Черкасов отправил возлюбленную в Турцию, где благодаря морскому воздуху и фруктам она полностью поправила самочувствие.До недавнего времени Андрей и Кристина Черкасовы скрывали и пол будущего малыша. Более того, как признался телеведущий, он и сам не знал, станет он отцом мальчика или девочки. Только несколько дней назад возлюбленная устроила для мужа тематическую вечеринку в стиле Gender Reveal Party. На ней будущему отцу подарили шарик, лопнув который по цвету конфетти он должен был понять, кто родится.Видеороликом с вечеринки Кристина Черкасова поделилась и с поклонниками в Instagram, таким образом рассекретив, что родится у пары мальчик. Примечательно, что будущий отец заплакал, узнав о первенце. Поклонники поспешили поддержать супругов и пожелали будущей мамочке легких родов.