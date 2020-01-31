Экс-участник проекта "Дом-2" Леша Кудряшов объявил о воссоединении с Настей Балинской

Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов опубликовал в своем микроблоге в Instagram признание в любви к Анастасии Балинской. Он подтвердил, что они снова вместе, а любовь его к избраннице только крепнет. По словам экс-участника реалити-шоу, за два года он и Балинская многое пережили, они часто ссорятся, в то же время окутывают друг друга заботой и любовью, в нужные моменты поддерживают.Не забыл Алексей Кудряшов и упомянуть, что с Анастасией Балинской у них происходит самый страстный секс, он в последнее время сильно изменился, это заметили все. В заключение молодой человек пообещал любить блондинку до конца жизни.