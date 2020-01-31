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Экс-участник проекта "Дом-2" Леша Кудряшов объявил о воссоединении с Настей Балинской

Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов объявил о своем воссоединении с избранницей Анастасией Балинской. Только недавно бывшая звезда реалити-шоу заявляла, что у них не может быть ничего общего, а теперь публикует совместные снимки с возлюбленным.
Экс-участник проекта "Дом-2" Леша Кудряшов объявил о воссоединении с Настей Балинской

Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов опубликовал в своем микроблоге в Instagram признание в любви к Анастасии Балинской. Он подтвердил, что они снова вместе, а любовь его к избраннице только крепнет. По словам экс-участника реалити-шоу, за два года он и Балинская многое пережили, они часто ссорятся, в то же время окутывают друг друга заботой и любовью, в нужные моменты поддерживают.

Не забыл Алексей Кудряшов и упомянуть, что с Анастасией Балинской у них происходит самый страстный секс, он в последнее время сильно изменился, это заметили все. В заключение молодой человек пообещал любить блондинку до конца жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:58

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