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Телеведущая Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

Только недавно телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян отправились на отдых в Таиланд, откуда публикуют совместные фото и видео. Теперь же знаменитость призналась, что она организовывает обеды, ужины и развлекательную программу для себя и избранника.
Телеведущая Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

Ольга Бузова часто делится со своими фолловерами подробностями своей жизни, а в частности, отдыха в Таиланде. Как известно, на остров телеведущая улетела сама, а уже через день к ней присоединился Давид Манукян. Теперь же телеведущая показала на своей странице в Instagram ролик, разместив его в разделе Stories. На кадрах звезда признается, что Давид Манукян по приезду спросил, будут ли они "тусить", ведь он не хочет постоянно сидеть на вилле.

Ольга Бузова добавила, что именно она устраивает для себя и возлюбленного обеды, ужины, полностью организовывает для них развлекательную программу. Поклонники пришли к выводу, что таким образом знаменитость практически призналась, что это она оплачивает совместный отдых с Давидом Манукяном.
"Кто будит меня в 8 часов утра и требует завтрак?", - говорит в кадре Ольга Бузова.


Сама же Ольга Бузова не скрывает, что влюблена и счастлива в отношениях с блогером, долгое время она оставалась одна, но теперь все в ее жизни изменилось.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:54

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