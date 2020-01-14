Телеведущая Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

"Кто будит меня в 8 часов утра и требует завтрак?", - говорит в кадре Ольга Бузова.





Ольга Бузова часто делится со своими фолловерами подробностями своей жизни, а в частности, отдыха в Таиланде. Как известно, на остров телеведущая улетела сама, а уже через день к ней присоединился Давид Манукян. Теперь же телеведущая показала на своей странице в Instagram ролик, разместив его в разделе Stories. На кадрах звезда признается, что Давид Манукян по приезду спросил, будут ли они "тусить", ведь он не хочет постоянно сидеть на вилле.Ольга Бузова добавила, что именно она устраивает для себя и возлюбленного обеды, ужины, полностью организовывает для них развлекательную программу. Поклонники пришли к выводу, что таким образом знаменитость практически призналась, что это она оплачивает совместный отдых с Давидом Манукяном.Сама же Ольга Бузова не скрывает, что влюблена и счастлива в отношениях с блогером, долгое время она оставалась одна, но теперь все в ее жизни изменилось.