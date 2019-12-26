Участник проекта "Дом-2" Мондезир Свет-Амур устроил Юлии Ефременковой свидание, как в первые дни их знакомства

Участник проекта "Дом-2" Мондезир Свет-Амур устроил для Юлии Ефременковой сюрприз, который привел телеведущую в неописуемый восторг. Молодой человек покатал возлюбленную на яхте, а затем подарил ей две больших связки воздушных шаров, напомнив о самом первом их свидании после знакомства.Как известно, телеведущая Юлия Ефременкова и звезда реалити-шоу встречаются менее года, однако они уже успели построить крепкие отношения, в следующем году летом состоится их свадьба.