"Дом-2": Роман Капаклы считает Марину Африкантову самой светлой, доброй и справедливой на свете





Участник проекта "Дом-2" Роман Капаклы решил сделать для своей супруги Марины Африкантовой необычный подарок. Так, спортсмен попросил фолловеров помочь ему с выбором сюрприза для возлюбленной, он должен быть необычным, ведь проектант считает Марину Африкантову самой светлой, доброй и справедливой на свете.Прежде Роман Капаклы дарил возлюбленной нарисованные открытки и цветы, но теперь они уже находятся в статусе супругов. Многие сошлись на мнении, что в итоге Африкантова получит либо путешествие за счет спонсоров, либо кольцо с бриллиантом со скидкой за рекламу. Окажутся ли поклонники правы, покажет время.