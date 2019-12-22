Настя Голд: «Я понимаю, почему Илья не хочет общаться с моим отцом»





Первое знакомство отца Анастасии Голд Евгения Евгеньевича и Илья Ябаррова прошло в эфире программы "Бородина против Бузовой". Тогда мужчины не смогли найти общий язык, саратовский шансонье стал объяснять, почему он так по-хамски ведет себя со своей возлюбленной, но не смог убедить родителя в своей правоте.Анастасия Голд объяснила, она отлично понимает Илью Яббарова, ведь участник проекта "Дом-2" - взрослый мужчина, и попросту не хочет отчитываться за свой каждый шаг. Они взрослые люди, каждый очень эмоционален и может наговорить лишнего, но потом они все равно находят общий язык. Отец Голд, по ее словам, был настроен очень негативно, но сейчас успокоился, и она уверена, когда отношения станут более серьезными, ее любимые мужчины обязательно поладят.Также Анастасия Голд добавила, что отлично понимает своего мужчину, а если бы ей самой приходилось каждый раз отчитываться за свои действия, она уже могла бы сойти с ума.