Настя Голд: «Я понимаю, почему Илья не хочет общаться с моим отцом»
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд рассказала о взаимоотношениях ее отца с избранником девушки Ильей Яббаровым. Брюнетка отметила, она отлично понимает своих мужчин, и знает, что когда дело дойдет до свадьбы, они отлично поладят.
Первое знакомство отца Анастасии Голд Евгения Евгеньевича и Илья Ябаррова прошло в эфире программы "Бородина против Бузовой". Тогда мужчины не смогли найти общий язык, саратовский шансонье стал объяснять, почему он так по-хамски ведет себя со своей возлюбленной, но не смог убедить родителя в своей правоте.
Анастасия Голд объяснила, она отлично понимает Илью Яббарова, ведь участник проекта "Дом-2" - взрослый мужчина, и попросту не хочет отчитываться за свой каждый шаг. Они взрослые люди, каждый очень эмоционален и может наговорить лишнего, но потом они все равно находят общий язык. Отец Голд, по ее словам, был настроен очень негативно, но сейчас успокоился, и она уверена, когда отношения станут более серьезными, ее любимые мужчины обязательно поладят.
Также Анастасия Голд добавила, что отлично понимает своего мужчину, а если бы ей самой приходилось каждый раз отчитываться за свои действия, она уже могла бы сойти с ума.
Первое знакомство отца Анастасии Голд Евгения Евгеньевича и Илья Ябаррова прошло в эфире программы "Бородина против Бузовой". Тогда мужчины не смогли найти общий язык, саратовский шансонье стал объяснять, почему он так по-хамски ведет себя со своей возлюбленной, но не смог убедить родителя в своей правоте.
Анастасия Голд объяснила, она отлично понимает Илью Яббарова, ведь участник проекта "Дом-2" - взрослый мужчина, и попросту не хочет отчитываться за свой каждый шаг. Они взрослые люди, каждый очень эмоционален и может наговорить лишнего, но потом они все равно находят общий язык. Отец Голд, по ее словам, был настроен очень негативно, но сейчас успокоился, и она уверена, когда отношения станут более серьезными, ее любимые мужчины обязательно поладят.
Также Анастасия Голд добавила, что отлично понимает своего мужчину, а если бы ей самой приходилось каждый раз отчитываться за свои действия, она уже могла бы сойти с ума.