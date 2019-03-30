Ольга Орлова в последние моменты жизни Жанны Фриске находилась рядом с ней
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что в последние моменты жизни Жанны Фриске всё время находилась рядом с умирающей подругой. Певица всё ещё сильно переживает из-за смерти знаменитости, а также огорчена невозможностью видеться и помогать её маленькому сыну.
Ольга Орлова стала героиней очередного выпуска передачи «Секрет на миллион», ведущей которой является Лера Кудрявцева. Кроме вопросов о личной жизни и карьере, звезде «Дома-2» пришлось также вспомнить и о последних моментах жизни своей близкой подруги Жанны Фриске. Оказалось, что тогда знаменитость старалась ни на шаг не отходить от борющейся с раком певицы, поддерживала не только её, но и всю семью. Говоря о том, что происходило за пару дней до смерти Фриске, Ольга Орлова с ужасом вспомнила, что подруга сначала перестала узнавать своих родных, а потом и вовсе не приходила в сознание.
В тот момент, когда сердце певицы перестало биться, рядом с ней находилась не только Орлова, но также родители и сестра. Сейчас ведущая «Дома-2», крестившая сына покойной Жанны Фриске, очень хочет общаться и видеться с мальчиком, но из-за нежелания его отца Дмитрия Шепелева позволять такие встречи, крёстная Платона может на это лишь надеяться.
Ольга Орлова стала героиней очередного выпуска передачи «Секрет на миллион», ведущей которой является Лера Кудрявцева. Кроме вопросов о личной жизни и карьере, звезде «Дома-2» пришлось также вспомнить и о последних моментах жизни своей близкой подруги Жанны Фриске. Оказалось, что тогда знаменитость старалась ни на шаг не отходить от борющейся с раком певицы, поддерживала не только её, но и всю семью. Говоря о том, что происходило за пару дней до смерти Фриске, Ольга Орлова с ужасом вспомнила, что подруга сначала перестала узнавать своих родных, а потом и вовсе не приходила в сознание.
В тот момент, когда сердце певицы перестало биться, рядом с ней находилась не только Орлова, но также родители и сестра. Сейчас ведущая «Дома-2», крестившая сына покойной Жанны Фриске, очень хочет общаться и видеться с мальчиком, но из-за нежелания его отца Дмитрия Шепелева позволять такие встречи, крёстная Платона может на это лишь надеяться.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:41