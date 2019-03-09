Саша Черно попыталась отомстить Майе Донцовой за ее критику

Не секрет, что на данный момент проектное семейство Черно и Оганесян не может похвастаться образцовыми отношениями, ведь каждый день они то и дело скандалят. Именно поэтому покритиковать Александру и Иосифа не упускают возможности даже их друзья.Впрочем, парочка, по их словам, не была готова к тому, что их будут «отчитывать» даже за посуду. Напомним, что на прошлой неделе в одной из выпусков «Дома-2» Донцова заявила во время Лобного места, что уже устала постоянно мыть тарелки и выбрасывать испорченные продукты за Черно и Оганесяном.Майя не стала устраивать конфликт, а просто попросила ребят убирать за собой. Только вот Александра, по мнению телезрителей реалити-шоу «Дом-2», затаила на избранницу Алексея обиду.На днях Черно опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором попыталась отомстить Донцовой за ее критику. Накануне конкурса «Свадьба на миллион», в котором надеются одержать победу Леша и Майя, Саша поспешила выделить пару, по ее мнению, являющуюся самой достойной в Периметре.Александра заявила в личном блоге, что для нее самыми идеальными влюбленными есть и будут Даниил Сахнов и Татьяна Строкова. В конце своего поста Черно даже призвала подписчиков голосовать именно за эту пару.