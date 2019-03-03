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Захар Саленко отметил свой 24 день рождения за периметром «Дом-2»

Захар Саленко шумно отметил свой 24 день рождения за периметром телестройки «Дом-2». Участник пригласил на торжество не только действующих, но и бывших проектантов, среди которых бывшие супруги Валерий Блюменкранц и Тата Абрамсон.

Захар Саленко отметил свой 24 день рождения за периметром «Дом-2»


Захаре Саленко решил, что праздновать свой 24 день рождения скромно он не хочет, а потому, получив поздравления от коллег на периметре, организовал торжество в клубе, куда пригласил друзей из числа бывших участников «Дома-2». Среди приглашённых оказались Виктор Литвинов, Роман Гриценко, а также экс-супруги Валерий Блюменкранц и Тата Абрамсон. Во время застолья имениннику желали абсолютно всё, но наиболее запоминающимся оказался тост именно Валерия Блюменкранца.

Захар Саленко отметил свой 24 день рождения за периметром «Дом-2»


Переживающий сейчас не самое лучшее время из-за расставания с Ириной Пинчук мужчина, с сарказмом отметил, что на своём дне рождения Захар Саленко собрал за одним столом сразу 3 бывших любовников девушки, за что, собственно, и выпил.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:26

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