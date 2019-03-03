Захар Саленко отметил свой 24 день рождения за периметром «Дом-2»





Захаре Саленко решил, что праздновать свой 24 день рождения скромно он не хочет, а потому, получив поздравления от коллег на периметре, организовал торжество в клубе, куда пригласил друзей из числа бывших участников «Дома-2». Среди приглашённых оказались Виктор Литвинов, Роман Гриценко, а также экс-супруги Валерий Блюменкранц и Тата Абрамсон. Во время застолья имениннику желали абсолютно всё, но наиболее запоминающимся оказался тост именно Валерия Блюменкранца.Переживающий сейчас не самое лучшее время из-за расставания с Ириной Пинчук мужчина, с сарказмом отметил, что на своём дне рождения Захар Саленко собрал за одним столом сразу 3 бывших любовников девушки, за что, собственно, и выпил.