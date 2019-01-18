АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Недостаток кислорода во время сна повышает риск смерти от болезней сердца
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев попросил у Ольги Бузовой прощения за то, что «гнобил» ее на проекте

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев обратился в личном микроблоге к новоявленной артистке Ольге Бузовой.

В самом начале реалити-шоу «Дом-2» в нем участвовал и эпатажный шоумен Гоген Солнцев, который довольно быстро прославился на всю страну. На днях экс-звезда проекта решил признаться своим поклонникам, что в свое время не просто не любил Ольгу Бузову, а буквально ненавидел ее.

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев попросил у Ольги Бузовой прощения за то, что «гнобил» ее на проекте

Солнцев разместил у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщил интернет-пользователям, что практически на каждом голосовании участники проекта зачеркивали фотографию именно Бузовой, так как были уверены, что ей не место на телевидении. Оказывается, что и Гоген так раньше думал.

По словам шоумена, Ольга была очень слабой, застенчивой и довольно закомплексованной участницей «Дома-2», особенно четко, по словам Гогена, это можно увидеть по фотографии. А ведь и правда Бузову с трудом можно разглядеть на снимке.

«..Рад, что сейчас у Ольги, дела идут в гору. Но все равно, хочу попросить прощения, что прям - гнобил тебя, Оль, на голосованиях во времена совместной жизни», - извинился Солнцев через социальные сети перед Бузовой.

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев попросил у Ольги Бузовой прощения за то, что «гнобил» ее на проекте

Нужно сказать, что сама Ольга на пост Гогена до сих пор не отреагировала. По мнению некоторых фолловеров, Бузова не прокомментирует извинения Солнцева, так как хорошо понимает, что шоумен сделал это только для того, чтобы привлечь к своей персоне внимание.

«Солнцев, как же все-таки наигранно ты просишь прощение! Можешь и не ждать ответа от Ольги! Она понимает, что ты это сделал только ради пиара!», - пишут в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Недостаток кислорода во время
Версия Redmi Note 7 с 4Гб ОЗУ и 128 Гб
Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур
Эксперт рассказал о способах защиты
WhatsApp на Android удаляет переписки
Супруги из США продали дом, чтобы жить
«Детское Евровидение 2019» пройдет в
Мел Гибсон замечен с молодой
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Климкин поддерживает право украинцев
Патриарх Кирилл получил звание
Оксид железа успешно справился с
Дочь актрисы Маргариты Тереховой
На общей кухне «Дома-2» для девушек
Россия собирается поставить в Сербию
Учёные: Комнатные растения не любят
BBC назвала Дэвида Боуи величайшим
Певица Полина Гагарина в белом
Состояние Дианы Арбениной
Сын Арнольда Шварценеггера повторил
Программа «домашнего» лечения
Фото священника без его согласия попало
Адвокат рассказал о шансах Мурата
Наталья Водянова раздвинула ноги
В Ford представили обновлённое
«Нафтогаз» намерен продолжать попытки
Роза Сябитова обустраивает «царский»
Накануне Крещения Маша Распутина
В Мичигане разрешены цифровые
Доказано негативное влияние мобильных
Просмотреть все новости