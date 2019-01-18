Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев попросил у Ольги Бузовой прощения за то, что «гнобил» ее на проекте

«Солнцев, как же все-таки наигранно ты просишь прощение! Можешь и не ждать ответа от Ольги! Она понимает, что ты это сделал только ради пиара!», - пишут в Сети.

В самом начале реалити-шоу «Дом-2» в нем участвовал и эпатажный шоумен Гоген Солнцев, который довольно быстро прославился на всю страну. На днях экс-звезда проекта решил признаться своим поклонникам, что в свое время не просто не любил Ольгу Бузову, а буквально ненавидел ее.Солнцев разместил у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщил интернет-пользователям, что практически на каждом голосовании участники проекта зачеркивали фотографию именно Бузовой, так как были уверены, что ей не место на телевидении. Оказывается, что и Гоген так раньше думал.По словам шоумена, Ольга была очень слабой, застенчивой и довольно закомплексованной участницей «Дома-2», особенно четко, по словам Гогена, это можно увидеть по фотографии. А ведь и правда Бузову с трудом можно разглядеть на снимке.«..Рад, что сейчас у Ольги, дела идут в гору. Но все равно, хочу попросить прощения, что прям - гнобил тебя, Оль, на голосованиях во времена совместной жизни», - извинился Солнцев через социальные сети перед Бузовой.Нужно сказать, что сама Ольга на пост Гогена до сих пор не отреагировала. По мнению некоторых фолловеров, Бузова не прокомментирует извинения Солнцева, так как хорошо понимает, что шоумен сделал это только для того, чтобы привлечь к своей персоне внимание.