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Звезда "Дома-2" Гоген Солнцев в рождественскую ночь гадал на новую суженую

Гоген Солнцев без 63-летней жены путешествует по Японии.

Экс-участник скандального телепроекта "Дом-2" все-таки расстался с женой Екатериной Терешкович. На данный момент шоумен опять ищет ту, кто сможет сделать Солнцева счастливым.

Звезда "Дома-2" Гоген Солнцев в рождественскую ночь гадал на новую суженую

За прошлый год Гогену скандалов хватило: после свадьбы с 63-летней возлюбленной в семье начались конфликты. Катерина не раз устраивала истерики и даже бросалась на людей на съемках передач. Потом Солнцев и Терешкович хотели восстановить отношения - отдыхали на море и посещали различные тусовки. Но сблизиться вновь им не удалось.

Сам молодой человек не раз признавался, что любит пожилую женщину и жить без неё не хочет, но и ужиться с эпатажной Катей Гоген не смог, и теперь ищет новую возлюбленную.

В Instagram бывший участник реалити-шоу выложил снимок, который подписывает своим пожеланием погадать на свою суженую. Подписчики взглядов парня не оценили и полагают, что Катя с Гогеном хоть и поссорились, но они всё равно созданы друг для друга. А многие прямо утверждают, что они - очень красивая пара.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:25

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