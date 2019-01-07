Звезда "Дома-2" Гоген Солнцев в рождественскую ночь гадал на новую суженую

Экс-участник скандального телепроекта "Дом-2" все-таки расстался с женой Екатериной Терешкович. На данный момент шоумен опять ищет ту, кто сможет сделать Солнцева счастливым.За прошлый год Гогену скандалов хватило: после свадьбы с 63-летней возлюбленной в семье начались конфликты. Катерина не раз устраивала истерики и даже бросалась на людей на съемках передач. Потом Солнцев и Терешкович хотели восстановить отношения - отдыхали на море и посещали различные тусовки. Но сблизиться вновь им не удалось.Сам молодой человек не раз признавался, что любит пожилую женщину и жить без неё не хочет, но и ужиться с эпатажной Катей Гоген не смог, и теперь ищет новую возлюбленную.В Instagram бывший участник реалити-шоу выложил снимок, который подписывает своим пожеланием погадать на свою суженую. Подписчики взглядов парня не оценили и полагают, что Катя с Гогеном хоть и поссорились, но они всё равно созданы друг для друга. А многие прямо утверждают, что они - очень красивая пара.