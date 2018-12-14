Несмотря на простуду, дочь Ларисы Гузеевой ляжет на хирургический стол

Сама 18-летняя девушка смогла лишь написать, что она не хотела бы драматизировать, но ей очень плохо. Лариса Гузеева, как и ее дочь, хранит молчание по поводу болезни, потребовавшей проведение операции. Ходили слухи, что всему виной депрессия, появившаяся на фоне смерти бабушки и разрыва отношений с молодым человеком. Однако депрессию лечат лекарственными препаратами, но не хирургическим вмешательством.Ольга Бухарова часто экспериментирует со своим внешним видом. Она сделала себе несколько татуировок и пирсинг. Лариса Гузеева к поступкам дочери относится спокойно и даже защищает ее от нападок посторонних, требуя не вмешиваться в личную жизнь человека. Сама Гузеева никогда не делала замечаний по поводу татуировок и пирсинга, и другим не позволит этого делать.